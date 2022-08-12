В Мариуполе оккупанты спешат превратить филармонию в тюрьму до 24 августа — советник мэра

12 августа, 12:32
Оккупанты готовятся к судилищу над украинскими пленными (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты готовятся к судилищу над украинскими пленными (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В захваченном Мариуполе оккупанты готовятся к судилищу над украинскими пленными. Они спешат до 24 августа окончательно превратить местную филармонию в тюрьму.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Помимо клеток пристраивают специальный бункер/гараж для приема автозаков, которые будут перевозить наших пленных героев. Этой постройки не было до войны, она строится исключительно для одной цели — „трибунал“. Сооружение соединят специальным коридором с клетками и камерами», — написал он.

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Ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что российские оккупанты собирают тюремные клетки на сцене мариупольской филармонии, чтобы устроить показательный процесс над украинскими военнопленными.

Вскоре он сообщил, что оккупанты могут провести показательный «суд» над украинскими военнопленными в Мариуполе на День независимости Украины.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Мариуполь Тюрьма Пленные Война России против Украины

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