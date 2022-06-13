Оккупанты в Мариуполе прекратят выдачу гумпомощи и планируют снести разрушенные дома до сентября

13 июня, 10:20
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Оккупанты хотят снести разрушенные дома в Мариуполе до сентября (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты хотят снести разрушенные дома в Мариуполе до сентября (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупационные власти в захваченном Мариуполе с 1 июля ограничат выдачу гуманитарной помощи всем горожанам, кроме нетрудоспособных.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Также по его словам, захватчики планируют снести поврежденные здания до 1 сентября.

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Андрющенко отметил, что российские власти не предоставляют жителям оккупированного города никаких компенсаций за разрушенное жилье или помощи с восстановлением поврежденного.

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«Шаг за шагом Россия и оккупационные власти начнут озвучивать настоящие планы в Мариуполе. Горожане никому не нужны, им отведена функция современных рабов и живого щита», — подчеркнул он.

Мариуполь был заблокирован российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Мариуполь Гуманитарная помощь Война России против Украины

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