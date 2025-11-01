В Мариуполе оккупанты заявили о завершении работ в драмтеатре (Фото: Мариупольский городской совет)

Оккупанты в Мариуполе заявили о завершении «восстановления» драматического театра, который был разрушен российскими войсками в 2022 году. Об этом в субботу, 1 ноября, сообщает Мариупольский городской совет.

Оккупанты утверждают, что работы по «восстановлению» театра завершаются, и уже в декабре они планируют открыть его для посетителей.

«Уже в декабре россияне планируют открыть театр, чтобы ставить российские пьесы и фактически „петь и танцевать“ на костях погибших мариупольцев», — отметили в горсовете.

Российский удар по драмтеатру в Мариуполе

16 марта 2022 года россияне сбросили сверхмощную бомбу на драматический театр в Мариуполе, где могли находиться примерно 1300 человек. Рядом со зданием была надпись Дети, которую невозможно было не заметить.

В мае того же года информагентство Associated Press, ссылаясь на свое расследование, сообщило, что в результате удара России по драмтеатру в Мариуполе погибли 600 человек.

В августе 2022 года Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что оккупанты, работая над «реконструкцией» мариупольского драмтеатра, бетоном заливали тела погибших, а запах пытались устранить с помощью хлорки.

Организация Amnesty International определила, что 16 марта Россия умышленно обстреляла Мариупольский драматический театр, несмотря на то, что им было известно, что там прячутся сотни мирных жителей.

После оккупации города российские оккупанты начали сносить здание драмтеатра, чтобы уничтожить доказательства своего военного преступления.