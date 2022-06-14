Оккупанты в Мариуполе остановили перезахоронение тел погибших — советник мэра 14 июня, 17:13 Цей матеріал також доступний українською Драмтеатр в Мариуполе (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Stringer)

Россияне во временно захваченном Мариуполе остановили эксгумацию и перезахоронение тел погибших мирных жителей. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

«Фактически оккупанты остановили любые эксгумации и перезахоронения. Формально переложив эту проблему на мариупольцев», — написал он в Telegram.

Андрюшенко добавил, что оккупационные власти установили свои правила: мариупольцы должны дождаться «прокурора» и «следователя», которые проведут осмотр тела при эксгумации, а затем проехать на опознание трупа в Донецк на судмедэкспертизу.

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По его словам, все это они оплачивают за собственный счет, а «единственное, что бесплатное, — приезд «прокурора» и «следователя».



«Поэтому импровизированные кладбища в городе растут. А те, кто решил перезахоронить, везут труп в Мангуш, где за взятку „добрые колаборанты“ закрывают глаза на процедуру и позволяют похоронить в братской могиле», — пишет он.

Мариуполь заблокирован войсками РФ более трех месяцев. Действия оккупантов привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Россияне разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

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