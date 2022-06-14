«Зато фоточки хорошие». Оккупанты в Мариуполе дали электричество, но разрешают включать не более одной лампочки в квартире — советник мэра 14 июня, 22:33 Цей матеріал також доступний українською Включать холодильник, кондиционер, стиральную машину и даже «главный друг пропаганды телевизор» запрещено (Фото:Андрющенко Time/Telegram)

В одном из районов временно захваченного Мариуполя оккупанты дали электричество и разрешили жителям включить не более одной лампочки в квартире. Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

«Частично в Центральном районе Мариуполя подключено электроснабжение. В объеме, достаточном для создания таких хороших фото о „жизни возвращается“. В реалии жителям разрешено включить не более одной лампочки в квартире», — пишет он в Telegram.

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По его данным, включать холодильник, кондиционер, стиральная машина и даже «главный друг пропаганды телевизор» запрещено.

«В случае обнаружения, по меньшей мере — отключение. В реальности — пару квартир включает холодильник пол квартала без света. Зато фоточки хорошие, можно снова кричать, что «жизнь улучшилась», — добавил он.

Мариуполь заблокирован войсками РФ более трех месяцев. Действия оккупантов привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Россияне разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

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