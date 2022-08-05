В Луганской области оккупанты усилили мобилизацию — Гайдай 5 августа, 11:26 Оккупанты в Луганской области усилили мобилизацию (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В захваченной Луганской области российские оккупанты усиливают мобилизацию, привлекая всех, кого можно.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его данным, в Ровеньках повестки заставляют носить учителей, вызывая их из отпуска. Даже зафиксирован случай нападения на учительницу после ее попытки вручить повестку.

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В Брянке за неделю мобилизовали около 300 человек — разыскивали на улицах, остановках, общественном транспорте. Аналогичная ситуация и в Кадиевке.

В Луганске проводятся беседы с руководителями отделов кадров предприятий, требуя списки работников мужского пола. Их обязали для начала призвать по 10 человек.



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