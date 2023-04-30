Потери — до 70 человек в день. В Луганской области оккупанты ограничивают похоронные процессии и настаивают на кремации мобилизованных — Генштаб

30 апреля, 20:05
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Уничтоженный российский танк (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженный российский танк (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Потери принудительно мобилизованных оккупантами жителей Луганска и окрестностей составляют около 70 человек в день. По причине недовольства среди населения ритуальным службам рекомендовано ограничивать численность присутствующих на похоронных процессиях и кремировать погибших.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Отмечается, чтобы предотвратить проявления недовольства среди населения, ритуальным службам рекомендовано корректировать численность присутствующих на похоронных процессиях до шести человек.

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«В этом контексте, так называемое Министерство государственной безопасности настаивает именно на кремации погибших в противоположность захоронению», — говорится в сообщении.

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Кроме того, во временно оккупированном Луганске военные РФ не справляются с растущим количеством раненых, в связи с чем в город прибыла группа российских врачей.

По данным Генштаба, для лечения и реабилитации российских военных недавно в город из Московской области прибыла группа медицинских работников, в частности хирурги.

«Официальная цель приезда – обмен опытом и помощь медицинским учреждениям Луганска», – отмечается в сообщении.

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили около 470 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты РФ составили 190 510 военных.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Похороны Мобилизированные Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери потери врага

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