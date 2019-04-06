Оккупанты в Крыму полностью блокируют 12 украинских сайтов Вчера, 13:12 977 Цей матеріал також доступний українською Крымская правозащитная группа Разъяснение керченского провайдера Боспортелеком по блокированию сайтов Крымская правозащитная группа

Десять провайдеров в оккупированном Крыму полностью блокируют 12 украинских информационных сайтов и 2 социальные сети.

Об этом говорится в исследовании Крымской правозащитной группы.

Кроме этого, 28 сайтов заблокированы частично.

Проверку доступности сайтов провели с помощью десяти различных провайдеров в девяти населенных пунктах Крыма: БелНет (Белогорск), SevStar (Севастополь), КСТ (Симферополь), Мечта (Симферополь), Боспортелеком (Керчь), ЯлтаНет (Ялта), SkyLine (Красноперекопский район), Сиваш-нет (Красноперекопск), Orange-net (Бахчисарай), Волна-мобайл (Джанкой).

Были проверены 34 украинских информационных сайтов, доступ к которым частично или полностью заблокирован минимум в одном из перечисленных выше населенных пунктов.

Мониторинг показал, что 12 сайтов из этого списка блокируют все 10 провайдеров: Черноморская телерадиокомпания, Цензор.нет, След.нет, 5 канал, 15 минут, Фокус, Депо, Украинская правда, РБК-Украина, Укринформ, Главком, Uainfo. Кроме того, все десять провайдеров полностью блокируют доступ к социальным сетям Линкедин и Телеграмм.

Сайты Главное и Громадське радіо блокируют 9 из 10 провайдеров.

При этом всего несколько сайтов блокируются со ссылкой на требования Роскомнадзора. В основном, с сайтами не устанавливается соединение или на экране появляется надпись Ошибка 403. Блокируются даже те сайты, которые не внесены в реестр запрещенных в России.