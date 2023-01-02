Оккупанты в Крыму начали раздавать «рекомендации», как надо действовать во время воздушной тревоги

2 января, 20:55
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Крым (Фото:12019 / pixabay)

Крым (Фото:12019 / pixabay)

Российские захватчики во временно оккупированном Крыму начали раздавать так называемые рекомендации, как поступать во время воздушной тревоги.

Об этом сообщило представительство президента Украины в АР Крым.

«После частой „бавовны“ оккупанты в Крыму начали раздавать населению так называемые рекомендации о том, как действовать во время воздушной тревоги. Все было бы хорошо, если бы не русский язык и запрет брать домашних питомцев в укрытия», — говорится в сообщении.

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В ведомстве также отметили, что на некоторых автомобилях, которые ездят в Симферополе, заметны наклейки с государственным гербом Украины.

А в одном из детсадов Симферополя появилась доска с текстом украинского гимна и государственной символики, а также изображение сине-желтого флага на одном из зданий.

1 октября глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что защитники Украины вернутся в оккупированный Крым до конца весны.

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма так же, как началась с его оккупации.

Издание Financial Times писало, что после освобождения правого берега Херсонской области в зоне досягаемости артиллерии ВСУ окажутся три главные дороги «сухопутного моста» в Крым, где также проходит важный маршрут снабжения войск РФ.

https://www.youtube.com/watch?v=Nbk0zc7Ez-U&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BENV
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Крым Российская агрессия Оккупация Крыма Война России против Украины Воздушная тревога

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