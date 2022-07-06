Оккупанты в Крыму мобилизируют граждан Украины для войны в составе войск РФ — Ташева

6 июля, 15:41
Постоянная представительница президента Украины в АРК Тамила Ташева (Фото:НВ)

Постоянная представительница президента Украины в АРК Тамила Ташева (Фото:НВ)

Во временно оккупированном Крыму Россия мобилизует граждан Украины для войны в составе войск страны-агрессора, сообщила постоянная представительница президента Украины в АРК Тамила Ташева.

«24 февраля этого года повлекло для оккупированного полуострова новые вызовы, жителей Крыма втянули в открытую фазу военных действий. Четыре месяца оккупационные власти ведут скрытую мобилизацию и отправляют на войну против собственного государства граждан Украины», — сказал она во время брифинга.

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Ташева подчеркнула, что оккупанты скрывают потери армии РФ за период полномасштабного вторжения, устраивают тайные захоронения, а родственникам запрещают распространять какие-либо подробности гибели их родных.

По ее данным, в Крыму похоронены 108 солдат армии РФ, погибших за период полномасштабного российского вторжения, 56 из которых, вероятно, имели украинское гражданство.

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«В апреле началась призывная кампания, а сейчас, согласно незаконному указу от 30 июня главы оккупационной администрации Крыма Аксенова, они перешли в новую фазу мобилизации — это создание мобилизационных кампаний, в том числе на региональном уровне, задачей которых является проведение подготовки к мобилизации военных резервов, которые в дальнейшем РФ планирует использовать в войне против Украины», — добавила она.

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Она напомнила, что призыв и мобилизация украинских граждан в вооруженные силы государства-оккупанта является грубым нарушением норм гуманитарного права, в частности, положений Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Крым Мобилизация Войска РФ Тамила Ташева

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