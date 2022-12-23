Генштаб сообщил, как оккупанты в Крыму готовятся к обороне 23 декабря, 08:02 Оккупанты в Крыму продолжают обустраивать оборону (Фото:Главное управление разведки Минобороны)

Российские оккупационные силы продолжают обустраивать оборону в захваченном ими Крыму.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на пятницу, 23 декабря.

Вражеские подразделения осуществляют инженерное оборудование оборонных позиций вдоль автодороги Красноперекопск — Джанкой.

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15 декабря стало известно, что войска РФ во временно оккупированном Крыму готовятся к высадке украинского десанта. Россияне роют у побережья Черного моря окопы и траншеи, а также устанавливают «зубы дракона».

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что окопы в Крыму точно не помогут РФ, а полуостров будет возвращен под контроль Украины.