Некоторых за это расстреливают. Оккупанты в Кременной запрещают местным жителям разговаривать по телефону — Гайдай

7 июля, 21:22
Оккупанты возложили вину за «хлопки» на складах боеприпасов на местное население (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)

Оккупанты возложили вину за «хлопки» на складах боеприпасов на местное население (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)

В городе Кременная Луганской области оккупанты запрещают местным жителям разговаривать по телефону, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

«Людям запрещают вообще ходить с телефонами. Запрещают не только снимать, но и смс отправить или позвонить. Там жесточайшая ситуация. Местные жители рассказывали, что доходило до того, что людей расстреливали просто на улице», — сообщил он в Telegram.

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Он объяснил, что оккупанты возложили вину за «хлопки» на складах боеприпасов на местное население и подозревают тех, кто общается по телефону, в шпионаже.

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Ранее Гайдай говорил, что оккупанты устроили настоящий террор в захваченном городе Кременная. Россияне преследуют людей с проукраинской позицией, или тех, кто отказывается с идти с ними на сотрудничество. В этом оккупантам помогают местные коллаборанты.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Луганская область Войска РФ Сергей Гайдай

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