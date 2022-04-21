Среди погибших — 40 детей. Оккупанты в Киевской области убили 1126 человек — Зеленский

21 апреля, 23:01
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Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

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В Киевской области оккупанты убили 1126 человек, среди которых 40 детей, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к парламенту Португалии.

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«Только в одной Киевской области, и это на сегодня, потому что еще не все захоронения найдены, были убиты оккупантами 1126 украинцев, из них 40 детей», — сказал он.

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Зеленский добавил, что в Черниговской, Сумской, Харьковской и других областях Украины оккупанты устроили «ад, как в Бородянке или Буче».

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После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

12 апреля глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк заявил, что от рук российских оккупантов погибли более 400 жителей Бучанской громады.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Война в Украине Владимир Зеленский

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