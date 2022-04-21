Среди погибших — 40 детей. Оккупанты в Киевской области убили 1126 человек — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
В Киевской области оккупанты убили 1126 человек, среди которых 40 детей, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к парламенту Португалии.
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«Только в одной Киевской области, и это на сегодня, потому что еще не все захоронения найдены, были убиты оккупантами 1126 украинцев, из них 40 детей», — сказал он.
Зеленский добавил, что в Черниговской, Сумской, Харьковской и других областях Украины оккупанты устроили «ад, как в Бородянке или Буче».
После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.
12 апреля глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк заявил, что от рук российских оккупантов погибли более 400 жителей Бучанской громады.
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