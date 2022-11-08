В Херсонской области группировку оккупантов усилило подразделение из Чечни — Генштаб 8 ноября, 07:00 Последствия российских обстрелов в Новой Каховке Херсонской области (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В районе населенного пункта Новософиевка Херсонской области группировка оккупационных войск РФ усилена подразделением из Чечни.



Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на вторник, 8 ноября.

Указанное подразделение присоединилось к ограблению местных жителей и их жилья.

Ранее глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что российские оккупанты в Херсонской области продолжают перемещать личный состав и укреплять левый берег Днепра, а также готовят информационное пространство к так называемым «жестам доброй воли».

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Она также рассказывала, что оккупанты запугивают жителей области подрывом дамбы Каховской ГЭС, чтобы заставить их уехать.