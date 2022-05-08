Оккупанты в Херсонской области сильно пьянствуют и устраивают перестрелки между собой — перехват СБУ 8 мая, 13:47 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

Российские оккупанты занимаются рэкетом в Херсонской области, а в «свободное от работы время» сильно пьют, после чего устраивают между собой перестрелки и резню.

Война России против Украины — главные события 8 мая

Об этом свидетельствуют их телефонные разговоры, перехваченные СБУ.

«Наш блок-пост нормально, а соседи начудили… Начали деньги у украинцев трясти. Тысяча рублей проезд», – рассказывает своей жене захватчик из так называемой «ДНР».

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Он добавляет, что оккупанты массово пьют и от этого начали «самоликвидацию» собственной армии.

«Понажирались… Крыша у всех уже едет потихоньку… На одном блокпосту перестреляли друг друга, б**дь, на втором - порезали друг друга…», — говорит оккупант.

На вопрос о своем возвращении домой захватчик отвечает, что будет до 9 мая. Но не в 2022, а в 2023 году.



«Наверное, он забыл уточнить, что, вероятнее всего, вернется в пластиковом пакете. Потому что если его не уничтожат украинские защитники, то высокие шансы, что это сделает кто-то из «самой синей» армии мира после очередной бутылки водки», — подытожили в СБУ.



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