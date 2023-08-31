Оккупанты в Херсонской области похищают мирных жителей и требуют у их семей выкуп за освобождение — облсовет

31 августа, 04:50
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Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

Российские оккупанты на временно захваченной части Херсонской области задерживают местных жителей, а после требуют у их семей выкуп за освобождение из плена.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский в комментарии Укринформу.

«Все больше мы видим сообщений, свидетельствующих, что для российских правоохранительных органов задержание на ВОТ — это просто бизнес», — заявил Соболевский.

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Он уточнил, что россияне ищут людей, в семьях которых есть деньги. Затем этого человека задерживают и придумывают якобы он экстремист, сотрудничает с СБУ, предоставляет информацию ВСУ.

«А потом россияне просто ждут, когда кто-то из родственников придет и фактически выкупит пленника», — добавил он.

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Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что на временно занятых территориях Украины фиксируются случаи похищения проукраинского населения, а также обустройство новых пыточных для их содержания.

В частности, одну из таких пыточных российские террористы обустроили на территории школы в поселке Большие Копани Херсонской области. Задержанных лиц оккупанты держат в нечеловеческих условиях и пытают.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Оккупант Херсонская область Война России против Украины

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