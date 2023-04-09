В канун большого праздника. Оккупанты обстреливают заминированные сельскохозяйственные земли Херсонской области 9 апреля, 08:33 Российский танк (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Российские войска стреляют по заминированным сельскохозяйственным полям на правобережье Херсонской области, чтобы те детонировали дальше. Также они целятся по элеваторам.

Об этом сообщает спикер объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

«Враг-террорист еще раз доказал, что у них нет ничего святого. Даже сейчас, накануне такого большого праздника, они продолжали обстреливать и бомбить правый берег (Днепра – ред.). В частности, по Казацкому направили авиационные управляемые бомбы», — сказала она.

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Гуменюк рассказала, что оккупанты били по объектам инфраструктуры — именно той, которая помогает региону восстанавливаться, учитывая, что Херсонская область является преимущественным аграрным регионом и сейчас время полевых работ. В частности, они продолжают избивать по элеваторам, попадать в сельскохозяйственные земли, где еще не разминированы, чтобы те детонировали дальше.

«Это классический пример терроризма. Не имея никаких военных объектов как цель, они уничтожают жизнь гражданских людей», — сказала спикера Сил обороны юга.

В Украине утвердили план разминирования полей для посевной . По предварительным данным, требуют обследования и разминирования около 470 тысяч гектаров земель сельхозназначения.

В начале марта сообщалось, что в Украине началась посевная яровых культур.