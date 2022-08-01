«Очень напуганы». В Херсонской области оккупанты переодеваются в гражданскую одежду, чтобы сбежать с поля боя

1 августа, 15:17
В Херсонской области оккупанты переодеваются в гражданскую одежду, чтобы сбежать с поля боя (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

В Херсонской области оккупанты переодеваются в гражданскую одежду, чтобы сбежать с поля боя (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

В Херсонской области оккупанты ходят по домам местных жителей и переодеваются в гражданскую одежду, чтобы сбежать с поля боя.

Об этом сообщил и.о. главы Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий в ходе брифинга.

«По словам жителей районов области, оккупанты очень напуганы. Они ходят по домам местных и переодеваются в гражданскую одежду, чтобы сбежать с поля боя», — отметил он.

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Бутрий рассказал, что в регионе продолжаются активные боевые действия. Из-за обстрелов все больше населенных пунктов на грани уничтожения, люди массово покидают свои поврежденные дома, а в уцелевших заселяются оккупанты.

От осколков снарядов травмируются дети, люди неделями сидят в холодных погребах без воды и пищи.

В большинстве временно оккупированных громад магазины и аптеки не работают, света и воды нет с начала войны.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Херсонская область Война России против Украины

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