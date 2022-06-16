Оккупанты в Херсонской области не вылезают из окопов и в каждой бабушке видят корректировщика — новый перехват СБУ 16 июня, 14:30 Российские оккупанты в Херсонской области страдают от действий ВСУ (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты в Херсонской области жалуются, что страдают от действий ВСУ, свидетельствует новый телефонный перехват СБУ.



Аудиозапись обнародована в Telegram-канале украинской спецслужбы.

«Приехал к пацанам на передок, так они как деды стали, постарели. У них кукушка едет. За местных — никто не уверен: кто они такие, что они делают. Может они ночью е*ашатся с нами, а днем они — мирные люди. Никому нельзя доверять. Идет бабка с пирожками, а ночью она может быть полковником, корректировщиком артиллерии», — рассказывает один оккупант другому.

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А на советы «коллеги» о том, как нужно воевать против украинцев, выдает порцию пропагандисткам штампов и в конце концов иронически советует тому «позвонить Володьке» Путину.

Также оккупанты скептически оценивают свои шансы продвинуться на юге Украины.

«У них там такие позиции… Чтобы ты понимал, у нас даже летчики боятся летать!», — говорит оккупант.



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