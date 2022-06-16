Оккупанты в Херсонской области не вылезают из окопов и в каждой бабушке видят корректировщика — новый перехват СБУ

16 июня, 14:30
Российские оккупанты в Херсонской области страдают от действий ВСУ (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты в Херсонской области страдают от действий ВСУ (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты в Херсонской области жалуются, что страдают от действий ВСУ, свидетельствует новый телефонный перехват СБУ.

Аудиозапись обнародована в Telegram-канале украинской спецслужбы.

«Приехал к пацанам на передок, так они как деды стали, постарели. У них кукушка едет. За местных — никто не уверен: кто они такие, что они делают. Может они ночью е*ашатся с нами, а днем они — мирные люди. Никому нельзя доверять. Идет бабка с пирожками, а ночью она может быть полковником, корректировщиком артиллерии», — рассказывает один оккупант другому.

Видео дня
Читайте также:
Кураторы Кремля. Кто и как от имени Москвы спешит организовать аннексию захваченных территорий юга и востока Украины

А на советы «коллеги» о том, как нужно воевать против украинцев, выдает порцию пропагандисткам штампов и в конце концов иронически советует тому «позвонить Володьке» Путину.

https://www.youtube.com/embed/5hl1HIxbZh4

Также оккупанты скептически оценивают свои шансы продвинуться на юге Украины.

«У них там такие позиции… Чтобы ты понимал, у нас даже летчики боятся летать!», — говорит оккупант.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Херсонская область Перехват

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X