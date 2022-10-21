Оккупанты в Херсоне похитили 46 детей до пяти лет — глава Херсонской ОВА
Россияне называют похищение детей «эвакуацией» (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
Войска РФ незаконно вывезли во временно оккупированный Симферополь из Херсонского областного дома ребенка 46 детей.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.
«Сегодня оккупанты вывезли машинами скорой помощи в временно оккупированный Симферополь 46 воспитанников Херсонского областного дома ребенка. Это дети до 5 лет», — пишет он.
Янушевич добавил, что россияне называют похищение детей «эвакуацией».
«Маленькие украинцы, незаконно удерживаемые россиянами, должны как можно быстрее вернуться на украинскую территорию», — подчеркивает он.
Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что войска РФ на временно оккупированных территориях планируют вывезти украинских детей в захваченный Крым и Россию.