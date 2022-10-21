Оккупанты в Херсоне переодеваются в гражданскую одежду, чтобы переправиться на левый берег Днепра — ОК Юг 21 октября, 20:46 Гуменюк отметила, что роспропаганда хочет в преступлениях россиян потом обвинить ВСУ (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Войска РФ во временно оккупированной Херсонской области переодеваются в гражданскую одежду, чтобы переправиться на левый берег Днепра.

Об этом сообщила в эфире общенационального марафона руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

«Пытаясь обустроить альтернативную переправу (через Днепр в Херсоне — ред), они даже свой личный состав переодевают в намародеренное имущество, не успевая снимать даже ценники и бирки с гражданской одежды, которую они украли в магазине», — сказала Гуменюк.

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Она подчеркнула, что таким образом россияне хотят создать картинку, когда обстрелы войск РФ выглядят как нападение ВСУ на гражданских.

«На самом же деле, мы не ведем огонь по объектам критической инфраструктуры, что может угрожать гражданскому населению. Мы не обстреливаем переправы, когда знаем, что там есть гражданское население. А мы отслеживаем эту ситуацию очень тщательно», — сказала Гуменюк.

Она отметила, что российская пропаганда как раз направлена ​​на то, чтобы в преступлениях, совершенных россиянами, потом обвинить ВСУ.

В Офисе президента сообщали, что ВСУ освободили в Херсонской области 88 населенных пунктов.

Ранее спутниковые снимки показали, что херсонская группировка российских войск срочно перебрасывает свои технику и личный состав на другой берег Днепра.