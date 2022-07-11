«Тревожные сигналы». Оккупанты в Херсоне готовятся к уличным боям — советник главы ОВА 11 июля, 10:00 Сергей Хлань отметил, что уличные бои представляют огромную опасность для мирных жителей Херсона (Фото:Радио Свобода)

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что в захваченном Херсоне российские оккупанты готовятся к уличным боям.

В эфире телемарафона Хлань выразил надежду, что оккупантов удастся выбить без боя.

«Это меня беспокоит больше, последние дни я слышу эти тревожные сигналы об усилении точек для уличных боев. А это большая опасность для мирных граждан. Надеюсь, что россиян удастся выбить из Херсона без боя, и они пойдут на левобережную часть Днепра. Но надо быть готовым ко всему», — отметил он.

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10 июля ВСУ дважды попали по воинской части российских оккупантов в Херсоне на улице Пестеля.

По данным ОК Юг, украинские военные продвигаются на юге Украины, а оккупанты отступают.

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