Оккупанты в Херсоне готовят провокации и уличные бои — ОК Юг 23 октября, 02:27 Херсон (Фото:Радио Свобода)

Россияне во временно оккупированном Херсоне планируют попытки дискредитировать украинских военных. Они используют инструменты пропаганды.

Об этом заявила руководитель пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.



В частности, оккупанты в Херсоне активно готовятся к проведению уличных боев, извещая население, что ВСУ якобы начнет обстрел.

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Представительница ОК Юг призвала жителей Херсона не обращать внимания на провокации оккупантов и подчеркнула, что ВСУ соблюдают законы и обычаи ведения войны и ни в коем случае не будут использовать тактику «выжженной земли».