Оккупанты в Херсоне готовят провокации и уличные бои — ОК Юг

23 октября, 02:27
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Херсон (Фото:Радио Свобода)

Херсон (Фото:Радио Свобода)

Россияне во временно оккупированном Херсоне планируют попытки дискредитировать украинских военных. Они используют инструменты пропаганды.

Об этом заявила руководитель пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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В частности, оккупанты в Херсоне активно готовятся к проведению уличных боев, извещая население, что ВСУ якобы начнет обстрел.

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Представительница ОК Юг призвала жителей Херсона не обращать внимания на провокации оккупантов и подчеркнула, что ВСУ соблюдают законы и обычаи ведения войны и ни в коем случае не будут использовать тактику «выжженной земли».

https://www.youtube.com/embed/hdYrM740Fp0
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Война в Украине Война России против Украины

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