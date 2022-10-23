Оккупанты в Херсоне готовят провокации и уличные бои — ОК Юг
Херсон (Фото:Радио Свобода)
Россияне во временно оккупированном Херсоне планируют попытки дискредитировать украинских военных. Они используют инструменты пропаганды.
Об этом заявила руководитель пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
В частности, оккупанты в Херсоне активно готовятся к проведению уличных боев, извещая население, что ВСУ якобы начнет обстрел.
Представительница ОК Юг призвала жителей Херсона не обращать внимания на провокации оккупантов и подчеркнула, что ВСУ соблюдают законы и обычаи ведения войны и ни в коем случае не будут использовать тактику «выжженной земли».