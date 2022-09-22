Расширяют электорат. Оккупанты в «ДНР» планируют привлечь детей к голосованию на псевдореферендуме — СБУ 22 сентября, 16:21 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

СБУ перехватила документы террористической организации «ДНР», которые регламентируют привлечение несовершеннолетних украинцев к участию в «референдуме» по вхождению части оккупированного региона в состав РФ.

Об этом СБУ сообщает в Telegram.

По данным правоохранителей, россияне с помощью местных жителей в возрасте от 13 до 17 лет хотят расширить «электроральную базу» поддержки кремлевского проекта по присоединению части восточной Украины в состав РФ.

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При этом отмечается, что для усиления контроля над «явкой» детей должны сопровождать в «избирательные участки» их родители или опекуны.



Также, по данным СБУ, к «голосованию» привлекут семьи из Донецкой области, имеющие местную регистрацию, но временно выехавшие в РФ.



Соответствующие изменения в «избирательный процесс» московские кураторы поручили так называемой «центральной избирательной комиссии ДНР».



Украинские правоохранители уже установили личности всех организаторов незаконной деятельности, установили их местонахождение и задокументировали преступления. В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению виновных к ответственности.



20 сентября марионетки Кремля в ОРДЛО объявили даты своих псевдореферендумов. Боевики «Л/ДНР» заявили, что фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольные Кремлю марионеточные «власти» Херсонской области заявили о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России в эти же дни. Псевдореферендум на 23−27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.



Заявления прозвучали вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.



Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шантаж России по поводу проведения «референдумов» на временно оккупированных территориях страхом разгрома. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что псевдореферендумы, которые Россия пытается организовать на захваченных территориях, ничего не изменят.



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