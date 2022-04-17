Вероятно, из-за фамилии. Оккупанты в Буче убили местного жителя Илью Навального — Bild
Паспорт погибшего Ильи Навального (Фото:BILD на русском/Telegram)
В Буче оккупанты убили местного жителя Илью Навального, вероятно, из-за фамилии, совпадающей с фамилией российского оппозиционера Алексея Навального, сообщает немецкое издание Bild в Telegram.
Война России против Украины — главные события 17 апреля
Журналисты поговорили с жителями Бучи, которые видели Навального в день убийства. По словам соседки Марии, российские военные застрелили мужчину 12 марта.
«Мы вошли в дом и встретили Илью, который спускался по лестнице. Я сказала ему: не выходи, там будет стрельба. Но он хотел ненадолго выйти, чтобы выкурить сигарету. Потом я слышала выстрелы снова и снова», — рассказала она.
Когда Мария вышла из подвала через час, она увидела мертвого Навального, которому оккупанты выстрелили в голову, а рядом с мужчиной лежал его паспорт.
«Неясно, был ли Илья Навальный связан с Алексеем Навальным. Он родом из Залесья, украинской деревни недалеко от Чернобыля, в которой родился отец Алексея Навального», — пишет Bild.
После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверств, жертвами которых стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.
Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что у 85% тел всех погибших жителей есть отверстия от пуль. Оккупанты умышленно застреливали мирных жителей.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.