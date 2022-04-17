Вероятно, из-за фамилии. Оккупанты в Буче убили местного жителя Илью Навального — Bild 17 апреля, 16:48 Цей матеріал також доступний українською Паспорт погибшего Ильи Навального (Фото:BILD на русском/Telegram)

В Буче оккупанты убили местного жителя Илью Навального, вероятно, из-за фамилии, совпадающей с фамилией российского оппозиционера Алексея Навального, сообщает немецкое издание Bild в Telegram.

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Журналисты поговорили с жителями Бучи, которые видели Навального в день убийства. По словам соседки Марии, российские военные застрелили мужчину 12 марта.

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«Мы вошли в дом и встретили Илью, который спускался по лестнице. Я сказала ему: не выходи, там будет стрельба. Но он хотел ненадолго выйти, чтобы выкурить сигарету. Потом я слышала выстрелы снова и снова», — рассказала она.

Когда Мария вышла из подвала через час, она увидела мертвого Навального, которому оккупанты выстрелили в голову, а рядом с мужчиной лежал его паспорт.

«Неясно, был ли Илья Навальный связан с Алексеем Навальным. Он родом из Залесья, украинской деревни недалеко от Чернобыля, в которой родился отец Алексея Навального», — пишет Bild.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверств, жертвами которых стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что у 85% тел всех погибших жителей есть отверстия от пуль. Оккупанты умышленно застреливали мирных жителей.

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