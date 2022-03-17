«Россияне сбежали с позором». Закарпатская 128-я бригада получила в бою трофейное вооружение и технику

17 марта, 11:12
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Украинским военным достались вооружение и техника оккупантов (Фото:128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада)

Украинским военным достались вооружение и техника оккупантов (Фото:128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада)

С начала текущих суток в ходе боевого столкновения подразделение росармии позорно скрылось от огня штурмовиков 128-й отдельной горно-пехотной Закарпатской бригады, бросив оружие и технику.

Об этом сообщается на странице 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады в Facebook.

Судя по отметке Z на бронемашине, это были восточные силы вооруженных сил РФ.

Украинским военным достались трофейная боевая машина пехоты БМП-1 и буксированная противотанковая пушка МТ-12 Рапира калибра 100 мм.

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И машина, и пушка не повреждены огнем и вполне пригодны для боевых задач.

https://www.facebook.com/128brigade/posts/2833853316909370
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Война России против Украины

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