«Россияне сбежали с позором». Закарпатская 128-я бригада получила в бою трофейное вооружение и технику
Украинским военным достались вооружение и техника оккупантов (Фото:128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада)
С начала текущих суток в ходе боевого столкновения подразделение росармии позорно скрылось от огня штурмовиков 128-й отдельной горно-пехотной Закарпатской бригады, бросив оружие и технику.
Об этом сообщается на странице 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады в Facebook.
Судя по отметке Z на бронемашине, это были восточные силы вооруженных сил РФ.
Украинским военным достались трофейная боевая машина пехоты БМП-1 и буксированная противотанковая пушка МТ-12 Рапира калибра 100 мм.
И машина, и пушка не повреждены огнем и вполне пригодны для боевых задач.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.