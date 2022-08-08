Оккупанты в Беларуси наращивают систему противовоздушной обороны — Генштаб
ЗРК С-300 (иллюстративное фото) (Фото:bvpservice.by)
На Волынском и Полесском направлениях в положении и действиях оккупантов не произошло существенных изменений. Отмечается наращивание системы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает Генштаб.
На Северском направлении армия РФ продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения войск Западного военного округа.
На Харьковском направлении оккупанты вели огонь из ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Золочев, Прудянка, Дементиевка, Питомник, Русская Лозовая, Русские и Черкасские Тишки, Кутузовка, Старый Салтов, Чугуев и Асеевка.
Вражеская авиация нанесла удары недалеко от Гусаровки и Верхнего Салтова. Оккупанты активно вели воздушную разведку БПЛА оперативно-тактического уровня.
На Славянском направлении были обстреляны районы Большой Камышевахи, Вернополья, Сулиговки, Родного, Дубровного, Грушувахи, Богородичного, Норцовки и Долины. Авиация РФ нанесла возле Залимана.
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