Оккупанты в Беларуси наращивают систему противовоздушной обороны — Генштаб 8 августа, 07:20 ЗРК С-300 (иллюстративное фото) (Фото:bvpservice.by)

На Волынском и Полесском направлениях в положении и действиях оккупантов не произошло существенных изменений. Отмечается наращивание системы противовоздушной обороны.



Об этом сообщает Генштаб.

На Северском направлении армия РФ продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения войск Западного военного округа.

Видео дня

На Харьковском направлении оккупанты вели огонь из ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Золочев, Прудянка, Дементиевка, Питомник, Русская Лозовая, Русские и Черкасские Тишки, Кутузовка, Старый Салтов, Чугуев и Асеевка.

Вражеская авиация нанесла удары недалеко от Гусаровки и Верхнего Салтова. Оккупанты активно вели воздушную разведку БПЛА оперативно-тактического уровня.

Читайте также: В Ровенской области готовят план эвакуации населения в случае прямого вторжения армии Беларуси

На Славянском направлении были обстреляны районы Большой Камышевахи, Вернополья, Сулиговки, Родного, Дубровного, Грушувахи, Богородичного, Норцовки и Долины. Авиация РФ нанесла возле Залимана.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.