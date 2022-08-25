Патрули, блокпосты и обыски. В День Независимости оккупанты ужесточили работу работу карательных органов в Херсонской области 25 августа, 12:01 В День Независимости оккупанты усилили работу карательных органов в Херсонской области (Фото:suspilne.media)

В День Независимости Украины на временно захваченных территориях Херсонской области оккупанты ужесточили работу работу карательных органов.



Об этом в Telegram сообщил заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

«Усиленные патрули, блокпосты, обыски. Возле большинства локаций, где орки вывесили свои триколоры, выставили охрану. Захватчики прекрасно понимают, что желающих их сорвать и сжечь в этот день в разы больше обычного», — написал он.

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Также оккупанты продолжают охоту на участников движения сопротивления. Появилась информация, что они даже увеличили награду за данные, которые приведут к арестам.

«Но как бы ни было тяжело, люди верят и ждут ВСУ, ждут деоккупацию», — добавил Соболевский.

По данным оперативного командования Юг, во временно оккупированных районах Херсонской области местные жители препятствуют подготовке захватчиков к псевдореферендумам о присоединении к РФ.

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