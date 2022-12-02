Оккупанты ужесточили фильтрационные меры в Херсонской области — Генштаб
Оккупанты ужесточили фильтрационные меры в Херсонской области (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
На временно захваченной территории Херсонской области российские оккупанты ужесточили фильтрационные мероприятия.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 2 декабря.
По данным Генштаба, на пропускных пунктах на въезд и выезд из города Геническ оккупанты проверяют все транспортные средства, документы и телефоны местных жителей.
Ранее депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что оккупанты завезли на левый берег Херсонской области сотрудников ФСБ, чтобы принудить местное население к так называемой «эвакуации».
В оперативном командовании Юг сообщили, что российские оккупационные войска после отступления из Херсона начали осознавать, что не смогут удержать левобережную часть Херсонской области.