Оккупанты ужесточили фильтрационные меры в Херсонской области — Генштаб

2 декабря, 07:20
Поделиться:
Оккупанты ужесточили фильтрационные меры в Херсонской области (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Оккупанты ужесточили фильтрационные меры в Херсонской области (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

На временно захваченной территории Херсонской области российские оккупанты ужесточили фильтрационные мероприятия.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 2 декабря.

По данным Генштаба, на пропускных пунктах на въезд и выезд из города Геническ оккупанты проверяют все транспортные средства, документы и телефоны местных жителей.

Видео дня

Ранее депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что оккупанты завезли на левый берег Херсонской области сотрудников ФСБ, чтобы принудить местное население к так называемой «эвакуации».

В оперативном командовании Юг сообщили, что российские оккупационные войска после отступления из Херсона начали осознавать, что не смогут удержать левобережную часть Херсонской области.

https://www.youtube.com/watch?v=aZSlBt1SDOw
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Генштаб Херсонская область Геническ Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X