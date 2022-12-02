Оккупанты ужесточили фильтрационные меры в Херсонской области — Генштаб 2 декабря, 07:20 Оккупанты ужесточили фильтрационные меры в Херсонской области (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

На временно захваченной территории Херсонской области российские оккупанты ужесточили фильтрационные мероприятия.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 2 декабря.

По данным Генштаба, на пропускных пунктах на въезд и выезд из города Геническ оккупанты проверяют все транспортные средства, документы и телефоны местных жителей.

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Ранее депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что оккупанты завезли на левый берег Херсонской области сотрудников ФСБ, чтобы принудить местное население к так называемой «эвакуации».

В оперативном командовании Юг сообщили, что российские оккупационные войска после отступления из Херсона начали осознавать, что не смогут удержать левобережную часть Херсонской области.

