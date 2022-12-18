Держат в качестве «живого щита». Оккупанты уже три дня не выпускают украинцев из оккупации — мэр Мелитополя 18 декабря, 15:21 Эвакуационная колонна (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что россияне перестали выпускать людей, желающих уехать с оккупированных территорий.

Об этом он написал в Telegram.

«Рашисты начали новый виток террора — держат жителей, которые хотят выехать из оккупации, на вынужденных „новогодних каникулах“. Начиная с 15 декабря и уже в течение трех дней не выпускают из оккупации ни одного человека», — говорится в сообщении.

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По его данным, за неделю с захваченных территорий четырех областей — Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской — в Запорожье оккупанты выпустили только 174 человека.



Федоров отметил, что враг усилил фильтрацию и на альтернативных путях эвакуации. Например, раньше можно было выехать из временно оккупированной части Донецкой области или Крыма в сторону Грузии, Эстонии или Латвии. Однако участились случаи, когда на границе россияне разворачивают автомобили украинцев назад.



«Поэтому очередной пример террора оккупантов в действии: они настолько боятся наступления ВСУ, что держат всех гражданских в заложниках в качестве „живого щита“», — добавил мэр Мелитополя.