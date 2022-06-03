«Минимальный срок — 10 лет». Оккупанты уже судят пленных украинцев, которые отказываются сотрудничать с РФ — мэр Мариуполя

3 июня, 17:37
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Пропаганда на улицах Мариуполя, 30 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Пропаганда на улицах Мариуполя, 30 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты держат в фильтрационных тюрьмах тысячи украинцев и уже выносят приговоры за отказ сотрудничать с войсками РФ, сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

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«Российские оккупанты создали тюрьмы на оккупированной территории и там сегодня держат в этом плену тысячи и мариупольцев, и людей из других регионов», — сказал он во время брифинга.

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По его словам, оккупанты держат людей в очень тяжелых условиях: в камерах 2 на 3 метра держат 10 или 15 мужчин или женщин, пленных выпускают в туалет раз в сутки, а также раз в сутки дают пищу и воду.

«Мы знаем, что уже есть приговоры тем, кто попал в плен и отказался сотрудничать с этой вражеской силой, с этими оккупантами и коллаборантами. Первый приговор уже есть. Они дают минимальный срок 10 лет лишения свободы», — сказал он.

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Мариуполь был заблокирован российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Мариуполь Тюрьмы Война в Украине

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