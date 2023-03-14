Оккупантам уже не удастся продвинуться на юге Украины: в оперативном командовании назвали причины
Силы обороны Украины готовы к любому развитию ситуации на юге (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)
Российским оккупационным войскам уже не удастся продвинуться на юге Украины, однако Силы обороны готовы к любому развитию ситуации.
Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
«Продвинуться на юге им уже не удастся. Во-первых, даже география нашей страны предусматривает им дополнительные преграды — Днепр, Днепровский лиман», — отметила она.
Вторая причина заключается в том, что линия фронта пролегает именно через Днепр. Как правило, водная преграда — является основным распределителем между силами.
И третья причина — партизанское движение в оккупированных населенных пунктах, которые помогают бороться против оккупационных сил.
По словам Гуменюк, оккупанты уже пытались продвигаться в направлении островов, но это им не удалось.
Она добавила, что концентрация оккупационных сил на Запорожском направлении говорит о том, что они скорее готовятся к обороне.
«Однако Силы нашей обороны с другой стороны абсолютно готовы к развитию любых событий», — подчеркнула Гуменюк.
Ранее в Центре нацсопротивления сообщали, что оккупационные войска РФ пытаются имитировать существенное наращивание сил в Запорожской области.