Оккупантам уже не удастся продвинуться на юге Украины: в оперативном командовании назвали причины

14 марта, 09:27
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Силы обороны Украины готовы к любому развитию ситуации на юге (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Силы обороны Украины готовы к любому развитию ситуации на юге (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Российским оккупационным войскам уже не удастся продвинуться на юге Украины, однако Силы обороны готовы к любому развитию ситуации.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

«Продвинуться на юге им уже не удастся. Во-первых, даже география нашей страны предусматривает им дополнительные преграды — Днепр, Днепровский лиман», — отметила она.

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Вторая причина заключается в том, что линия фронта пролегает именно через Днепр. Как правило, водная преграда — является основным распределителем между силами.

И третья причина — партизанское движение в оккупированных населенных пунктах, которые помогают бороться против оккупационных сил.

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По словам Гуменюк, оккупанты уже пытались продвигаться в направлении островов, но это им не удалось.

Она добавила, что концентрация оккупационных сил на Запорожском направлении говорит о том, что они скорее готовятся к обороне.

«Однако Силы нашей обороны с другой стороны абсолютно готовы к развитию любых событий», — подчеркнула Гуменюк.

Ранее в Центре нацсопротивления сообщали, что оккупационные войска РФ пытаются имитировать существенное наращивание сил в Запорожской области.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Запорожская область Херсонская область Юг Украины Война России против Украины

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