«У нас них*я нет». Оккупанты уже начинают прощаться с родными после успешного контрнаступления ВСУ — перехват 12 сентября, 16:37 Уничтоженная военная техника оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Российские оккупанты настолько в шоке от контрнаступления украинских военнослужащих, что уже прощаются с родными.

Об этом говорится в новом телефонном перехвате от СБУ.

Оккупант жалуется своей жене, что у них заканчиваются боеприпасы, а также нет поддержки с воздуха.

«Мы не можем держать оборону, у них слишком сильное оружие по сравнению с нашими. Мы запросили поддержки авиации, нам сказали х*й, держите оборону сами как хотите», — заявил он.

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Сквозь слезы он жалуется, что нет ни сил, ни нервов.

«У нас нет ни снарядов, ни оружия, них*я. Патронов осталось, бл*дь, у всех по магазину», — жалуется он.

Супруга убеждает его, что помощь подвезут, но оккупант безнадежно отвечает: «да х*й знает, когда эти самолеты… долетят ли они сюда еще. Четыре летело — не долетело, сбили нах*й».

С начала сентября ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонской, Харьковском и частично Донецком направлениях.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что с начала сентября более 3000 кв. км вернули под контроль Украины.

В Харьковской области украинским военным удалось освободил около 40 населенных пунктов, включая Балаклею, Купянск и Изюм.

В минобороны РФ признали отступление своей армии на Харьковском направлении, назвав его «перегруппировкой». В ведомстве оправдываются, что для достижения целей развязанной войны якобы решили перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить усилия на Донецком направлении.

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