«У нас них*я нет». Оккупанты уже начинают прощаться с родными после успешного контрнаступления ВСУ — перехват

12 сентября, 16:37
Поделиться:
Уничтоженная военная техника оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Уничтоженная военная техника оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Российские оккупанты настолько в шоке от контрнаступления украинских военнослужащих, что уже прощаются с родными.

Об этом говорится в новом телефонном перехвате от СБУ.

Оккупант жалуется своей жене, что у них заканчиваются боеприпасы, а также нет поддержки с воздуха.

Читайте также:
Коллаборант Стремоусов придумал оправдание своему бегству в РФ. Оно оказалось довольно жалким

«Мы не можем держать оборону, у них слишком сильное оружие по сравнению с нашими. Мы запросили поддержки авиации, нам сказали х*й, держите оборону сами как хотите», — заявил он.

Видео дня

Сквозь слезы он жалуется, что нет ни сил, ни нервов.

«У нас нет ни снарядов, ни оружия, них*я. Патронов осталось, бл*дь, у всех по магазину», — жалуется он.

Супруга убеждает его, что помощь подвезут, но оккупант безнадежно отвечает: «да х*й знает, когда эти самолеты… долетят ли они сюда еще. Четыре летело — не долетело, сбили нах*й».

С начала сентября ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонской, Харьковском и частично Донецком направлениях.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что с начала сентября более 3000 кв. км вернули под контроль Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=yhbH96bvkoE

В Харьковской области украинским военным удалось освободил около 40 населенных пунктов, включая Балаклею, Купянск и Изюм.

В минобороны РФ признали отступление своей армии на Харьковском направлении, назвав его «перегруппировкой». В ведомстве оправдываются, что для достижения целей развязанной войны якобы решили перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить усилия на Донецком направлении.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Контрнаступление Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X