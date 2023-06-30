Оккупанты увезли в Мелитополь тела двух убитых в Бердянске подростков — правозащитница 30 июня, 16:41 Тигран Оганесян и Никита Ханганов, убитые россиянами в Бердянске (Фото:Бердянск сегодня/Телеграм)

Убитых оккупантами в Бердянске 16-летних подростков Тиграна Оганесяна и Никиту Ханганова все еще не похоронили. Россияне увезли их тела во временно захваченный Мелитополь.

Об этом сообщила координатор организации Медийная инициатива по правам человека Ольга Решетилова в Facebook.

«Несмотря на то, что прощание с Тиграном и Никитой было запланировано в Бердянске на вчера, их до сих пор не похоронили. В течение всего вчерашнего дня семьи ждали разрешения следователей забрать тела из морга, однако так его и не получили», — пишет она.

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По ее данным, накануне весь день морг был оцеплен военными.

«Сегодня стало известно, что тела якобы увезли на экспертизу в Мелитополь. Мы понимаем, для чего россияне это делают. Они пытаются скрыть следы своих преступлений, ведь по характеру впечатлений очевидно, что было совершено убийство, стреляли в ребят прицельно и на поражение», — добавила правозащитница.

Решетилова подчеркнула, что все эти хаотические действия преступников не имеют смысла, и призвала оккупантов дать родным попрощаться с детьми.

24 июня гауляйтер Запорожской области Владимир Рогов заявил об убийстве оккупантами двух украинцев-партизан, назвав их «террористами». Погибшими оказались два 16-летних подростка из Бердянска, Тигран Оганнисян и Никита Ханганов.

По данным правозащитников, их застрелили снайперы. Обстоятельства якобы боя, во время которого они погибли, еще не ясны. Также, правозащитники сообщали, что перед убийством подростков полгода преследовали, в частности, Тиграна похитили, удерживали и пытали в местной полиции.