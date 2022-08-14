Оккупанты увеличивают атаки возле Северска, чтобы отвлечь ВСУ от юга — ISW 14 августа, 06:27 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

С 11 августа российские войска увеличили наземные атаки в районе Северска. Это может свидетельствовать о попытке РФ отвлечь внимание Украины от юга, где украинские войска производят эффективные контратаки.

Об этом пишет американский Институт исследования войны (ISW).



До сих пор, как отмечается, российские войска проводили лишь спорадические и ограниченные наземные атаки, в значительной степени полагаясь на артиллерийские обстрелы.

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ISW пишет, что российские силы могут надеяться сместить акцент с юга, чтобы ослабить давление на свои операции вдоль Южной оси.

Отмечается, что российские войска провели ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска, к югу и к востоку от Бахмута. Также россияне провели ограниченный наземный штурм к северу от Харькова.

Украинские силы продолжают попытки нарушить российские наземные линии связи (GLOC), поддерживающие российские силы на правом берегу Днепра.

Аналитики пишут, что россияне не могут поддерживать масштабные механизированные операции без надежного GLOC. Доставлять боеприпасы, топливо и тяжелую технику, достаточную для наступательных или даже широкомасштабных оборонных операций через понтонные переправы или по воздуху непрактично, если не невозможно.

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