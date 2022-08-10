«Уже 13 еб*ули!»: оккупанты жалуются на «польских наемников», которые вырезают их по ночам — перехват

10 августа, 14:26
Российский захватчик жалуется, что от его подразделения осталась лишь половина (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский захватчик жалуется, что от его подразделения осталась лишь половина (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские военные продолжают жаловаться на огромные потери в Украине из-за постоянных обстрелов и ДРГ.

Об этом один из них рассказал в телефонном разговоре со знакомым, аудиоперехват которого в среду, 10 августа обнародовал Главное управление разведки Министерства обороны.

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«Раз*бали наши позиции в клочья. Опять там 300-е у нас… Все, половина нас осталась. Каждый второй уже раненый. Сейчас пока откатились. А пришел на позиции — у нас там связи нету. На передок сюда пробежался. Все, пиз*а, в клочья. Постройки вые*анны, все вые*ано! Минометом, танком в упор. Разбили все. Думаю, щас позвоню быстренько, да и, дай бог, ноги отсюда», — признался оккупант.

Кроме того, он заявил о неких «польских наемниках», которые якобы вырезают российских военных по ночам.

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«Здесь же спецы, поляки приехали, да всякие наемники. Народу положили, бл*… У связи троих порезали наших. Ночью подкрались. Сегодня восьмерых е*нули. Прямо во сне… Потом еще двоих. Я ж говорю — это не спецоперация. Тут жесткая война. Мы тут мясо. Нас осталось уже х*р да них*ра народу», — пожаловался российский захватчик.

https://www.youtube.com/watch?v=xS9FiA-4Ljs&t=74s
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Российские военные Перехват ГУР Война России против Украины

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