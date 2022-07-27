Оккупанты утром ударили по Николаеву: попали по промышленной зоне и ремонтному предприятию
Утром оккупанты обстреляли Николаев (Фото:ГСЧС)
Утром в среду, 27 июля, российские оккупанты обстреляли Николаев.
Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
По предварительной информации, были попадания в промышленную зону и ремонтное предприятие.
Также повреждено здание и частный транспорт.
Предварительно, без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется.
Утром во вторник, 26 июля, российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по югу Украины.
В Николаевской области атакована портовая инфраструктура. Кроме того, по Николаевскому району нанесен удар из ЗРК С-300 с захваченной территории Херсонской области. Зафиксированы попадания в авторынок и другие открытые территории пригорода.
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