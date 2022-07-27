Оккупанты утром ударили по Николаеву: попали по промышленной зоне и ремонтному предприятию

27 июля, 09:21
Утром оккупанты обстреляли Николаев (Фото:ГСЧС)

Утром оккупанты обстреляли Николаев (Фото:ГСЧС)

Утром в среду, 27 июля, российские оккупанты обстреляли Николаев.

Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По предварительной информации, были попадания в промышленную зону и ремонтное предприятие.

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Также повреждено здание и частный транспорт.

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Предварительно, без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется.

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Утром во вторник, 26 июля, российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по югу Украины.

В Николаевской области атакована портовая инфраструктура. Кроме того, по Николаевскому району нанесен удар из ЗРК С-300 с захваченной территории Херсонской области. Зафиксированы попадания в авторынок и другие открытые территории пригорода.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Николаев Война России против Украины Виталий Ким

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