В Мелитополе оккупанты устроили стрельбу: прогремели взрывы — мэр 29 августа, 07:11 Иван Федоров назвал причину стрельбы и взрывов в Мелитополе (Фото:inform.zp.ua)

Вечером в воскресенье, 28 августа в захваченном Мелитополе оккупанты устроили стрельбу. Также в городе были слышны взрывы.

Об этом в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, взрывы и стрельба были настолько громкими, что их слышали жители соседних поселков Тамбовка и Мирное.

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Федоров отметил, что по предварительной информации, оккупанты в течение 30 минут безуспешно пытались сбить украинский беспилотник.

Накануне Федоров сообщал, что украинские военные ударили по одной из крупнейших военных баз россиян в Мелитополе, а также по зданию, где велась подготовка к псевдореферендуму.

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