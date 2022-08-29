В Мелитополе оккупанты устроили стрельбу: прогремели взрывы — мэр
Иван Федоров назвал причину стрельбы и взрывов в Мелитополе (Фото:inform.zp.ua)
Вечером в воскресенье, 28 августа в захваченном Мелитополе оккупанты устроили стрельбу. Также в городе были слышны взрывы.
Об этом в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
По его словам, взрывы и стрельба были настолько громкими, что их слышали жители соседних поселков Тамбовка и Мирное.
Федоров отметил, что по предварительной информации, оккупанты в течение 30 минут безуспешно пытались сбить украинский беспилотник.
Накануне Федоров сообщал, что украинские военные ударили по одной из крупнейших военных баз россиян в Мелитополе, а также по зданию, где велась подготовка к псевдореферендуму.
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