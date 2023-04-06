В Запорожской области оккупанты устроили военный госпиталь в больнице Малой Белозерки — Генштаб

6 апреля, 08:00
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В Запорожской области оккупанты устроили военный госпиталь в больнице (Фото:zp.vgorode.ua)

В Запорожской области оккупанты устроили военный госпиталь в больнице (Фото:zp.vgorode.ua)

На временно захваченной территории Запорожской области российские оккупанты используют медицинские учреждения в своих целях.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на четверг, 6 апреля.

По данным Генштаба, местную больницу Малой Белозерки оккупанты обустроили под военный госпиталь.

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Сейчас там работают российские медики. Они предоставляют свои услуги исключительно российским военнослужащим.

По состоянию на 2 апреля, на лечении в этом медучрреждении находилось около 80 захватчиков с ранениями различной степени тяжести.

Накануне мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что оккупанты в Молочанске разместились в больнице, чтобы прикрываться мирным населением.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Больница Запорожская область Война России против Украины Генштаб ВСУ

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