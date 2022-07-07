Террор в Кременной: за проукраинскую позицию оккупанты расстреливают людей прямо на улице — Гайдай

7 июля, 14:18
Оккупанты устроили настоящий террор в захваченной Кременной (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)

Оккупанты устроили настоящий террор в захваченной Кременной (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)

Российские оккупанты устроили настоящий террор в захваченном городе Кременная Луганской области.

О этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

По его словам, оккупанты преследуют людей с проукраинской позицией, или тех, кто отказывается с идти с ними на сотрудничество.

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«В Кременной террор достиг такого уровня, что людей расстреливают прямо на улице. Помогают в этом местные коллаборанты, которые сдают население с проукраинской позицией, указывают точные адреса», — отметил Гайдай.

Он добавил, что тех, кто не хочет работать, заставляют выходить путем угроз. Например, речь идет о людях, без которых невозможно обойтись в сфере администрации или экономики.

https://www.youtube.com/embed/P7yS3lOk4WA

Мужчины, которые соглашаются, как правило получают повестки.

Российские оккупанты до сих пор не контролируют 100% Луганской области. За четыре месяца боев войска РФ смогли продвинуться в регионе на 30 километров.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

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