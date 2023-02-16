Хотели обвинить ВСУ. Оккупанты обстреляли Чаплинку с территории Крыма — Генштаб 16 февраля, 09:23 Оккупанты обстреляли Чаплинку, пытаясь обвинить ВСУ (Фото:Википедия)

Во вторник, 14 февраля, российские оккупационные войска устроили провокацию в захваченной ими Чаплинке Херсонской области, чтобы дискредитировать ВСУ.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 16 февраля.

Оккупационные войска совершили обстрел города с целью обвинить Вооруженные Силы Украины.

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По словам свидетелей, ракеты летели с южного направления, со стороны временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, добавили в Генштабе.

15 февраля войска РФ обстреляли больницу в Бериславе Херсонской области. Вражеские снаряды попали в котельную, здание разрушилось. Она обеспечивала больницу теплом. В результате атаки российских оккупантов работник больницы получил ранения. За его жизнь борются врачи.