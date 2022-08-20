В Мелитополе оккупанты устроили провокацию с обстрелом мирных жителей — СМИ 20 августа, 11:00 Оккупанты выпустили ракету по жилым домам в Мелитополе (Фото:РИА Мелитополь)

В захваченном Мелитополе российские оккупанты устроили провокацию с обстрелом мирных жителей после удара по своей военной базе, сообщает РИА Мелитополь.

Местные жители рассказали, что террористические войска РФ запустили свою ракету или ПВО со стороны Крыма. После чего у жителей нескольких домов по улице Советской и Герцена вылетели стекла в окнах, были повреждены крыши.

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На место падения ракеты приехали российские пропагандисты в сопровождении оккупантов и попытались обвинить в обстреле ВСУ.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что ночью в городе были слышны мощные взрывы. По предварительным данным, было точно попадание в военную базу российских оккупантов.



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