В Мелитополе оккупанты устроили провокацию с обстрелом мирных жителей — СМИ

20 августа, 11:00
Оккупанты выпустили ракету по жилым домам в Мелитополе (Фото:РИА Мелитополь)

Оккупанты выпустили ракету по жилым домам в Мелитополе (Фото:РИА Мелитополь)

В захваченном Мелитополе российские оккупанты устроили провокацию с обстрелом мирных жителей после удара по своей военной базе, сообщает РИА Мелитополь.

Местные жители рассказали, что террористические войска РФ запустили свою ракету или ПВО со стороны Крыма. После чего у жителей нескольких домов по улице Советской и Герцена вылетели стекла в окнах, были повреждены крыши.

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На место падения ракеты приехали российские пропагандисты в сопровождении оккупантов и попытались обвинить в обстреле ВСУ.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что ночью в городе были слышны мощные взрывы. По предварительным данным, было точно попадание в военную базу российских оккупантов.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Запорожская область Мелитополь Война России против Украины

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