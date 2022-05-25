Оккупанты устроили массированный обстрел Черниговской области: били из артиллерии и минометов

25 мая, 13:12
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Российские оккупанты обстреляли приграничные территории Черниговской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты обстреляли приграничные территории Черниговской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Утром 25 мая российские оккупанты обстреляли приграничные территории Черниговской области.

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Как сообщила в комментарии Суспільному пресс-секретарь Черниговского пограничного отряда Галина Шеховцова, обстрелы велись между тремя и четырьмя часами.

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По ее словам, это был массовый обстрел, длился он около 40 минут в направлении Любечане (РФ) — Заречье.

https://www.youtube.com/embed/ffa5lvI4_OI

Оккупанты преимущественно стреляли из минометов калибром 120 миллиметров и ствольной артиллерии.

Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Черниговская область Артиллерия Минометный обстрел Война России против Украины

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