Оккупанты устроили массированный обстрел Черниговской области: били из артиллерии и минометов 25 мая, 13:12 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты обстреляли приграничные территории Черниговской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Утром 25 мая российские оккупанты обстреляли приграничные территории Черниговской области.

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Как сообщила в комментарии Суспільному пресс-секретарь Черниговского пограничного отряда Галина Шеховцова, обстрелы велись между тремя и четырьмя часами.

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По ее словам, это был массовый обстрел, длился он около 40 минут в направлении Любечане (РФ) — Заречье.

Оккупанты преимущественно стреляли из минометов калибром 120 миллиметров и ствольной артиллерии.

Информация о жертвах и разрушениях уточняется.



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