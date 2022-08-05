Танцы на костях. Российские оккупанты устроили концерт на руинах Азовстали — советник мэра
Оккупанты устроили концерт на Азовстали (Фото:t.me/andriyshTime)
Российские оккупанты устроили концерт на руинах Азовстали, заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
«МраZота устроила концерт на Азовстали. Хотя назвать рок-концертом нытье одного гитариста сложно, однако мерзости картины это не отменяет», — написал он.
По его словам, обошлось «без гражданско-принудительных зрителей».
29 июля Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в оккупированной Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении «военных преступлений», а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.
По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, причиной гибели украинских бойцов стал взрыв внутри колонии, организованный боевиками ЧВК Вагнера.
В колонии оккупанты удерживали в том числе защитников Мариуполя, среди которых — бойцы полка Азов. ООН и Красный Крест должны были гарантировать их безопасность.
Российские пропагандистские СМИ заявляли, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в минобороны РФ опубликовали список 42 погибших, в Украине заявили, что пока не получали эти данные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате российского теракта погибли около 40 человек и 130 получили ранения.
Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.
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