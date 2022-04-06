Для беженцев из Мариуполя. Оккупанты устроили еще один фильтрационный лагерь в Мангуше — Денисова

6 апреля, 19:08
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Эвакуация из Мариуполя, 5 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Эвакуация из Мариуполя, 5 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты устроили в поселке Мангуш под Мариуполем фильтрационный лагерь для беженцев, сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

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«Появился еще один фильтрационный лагерь в Мангуше и теперь все, кто выезжает в Бердянск, должны пройти фильтрацию. Жесткую и продолжительную. Оккупанты проводят „зачистку“ — пытаются выявить всех „нацистов“, к которым относят всех несогласных с их режимом и оккупацией», — сообщает она.

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Денисова добавила, что на постоянной основе проводится депортация украинцев в РФ.

«По информации свидетелей, в фильтрационный лагерь попала последняя действующая в городе Мариуполь больница № 4 со всем персоналом и больными», — сказала она.

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Ранее сообщалось о существовании фильтрационного лагеря для украинцев на территории РФ.

Денисова также подтвердила информацию о том, что в Мариуполе сторонники оккупации собирают тела погибших, чтобы сжечь их в мобильных крематориях оккупантах или в просто кострах.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/516242496523694
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Беженцы Мариуполь Российская агрессия Война в Украине Людмила Денисова

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