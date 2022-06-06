В Херсоне российские оккупанты устроили смертельную ДТП
Жертвами ДТП стали два человека (Фото:kavuncity)
В захваченном Херсоне российские оккупанты устроили смертельную ДТП, жертвами которой стали два человека.
Как сообщает Суспільне со ссылкой на очевидца, военные РФ на угнанном внедорожнике въехали в автомобиль местных жителей.
Российский военный, который находился за рулем внедорожника, вылез через разбитое стекло авто и скрылся с места происшествия на бронированной машине Тигр.
Выясняются все обстоятельства происшествия.
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