В Херсоне российские оккупанты устроили смертельную ДТП

6 июня, 10:04
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Жертвами ДТП стали два человека (Фото:kavuncity)

Жертвами ДТП стали два человека (Фото:kavuncity)

В захваченном Херсоне российские оккупанты устроили смертельную ДТП, жертвами которой стали два человека.

Как сообщает Суспільне со ссылкой на очевидца, военные РФ на угнанном внедорожнике въехали в автомобиль местных жителей.

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Российский военный, который находился за рулем внедорожника, вылез через разбитое стекло авто и скрылся с места происшествия на бронированной машине Тигр.

Видео дня

Выясняются все обстоятельства происшествия.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   ДТП Херсон Война России против Украины

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