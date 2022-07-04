В Запорожской области оккупанты устраивают фейковые бои, чтобы их не отправили на передовую

4 июля, 11:30
В Запорожской области оккупанты придумали оригинальный способ, как стать «героями» войны (Фото:Генштаб)

В Запорожской области оккупанты придумали оригинальный способ, как стать «героями» войны (Фото:Генштаб)

Российские оккупационные войска, которые разместились вблизи населенного пункта Энергодар Запорожской области, придумали оригинальный способ, как стать «героями» так называемой «спецоперации» и не погибнуть в Украине.

По информации украинской разведки, подразделения оккупантов каждый вечер имитируют боевые столкновения с подразделениями Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба Запорожской ОВА в Telegram.

Видео дня
Читайте также:
Вблизи оккупированного Токмака между военными РФ произошла вооруженная стычка, четверо оккупантов погибли, около десяти ранены

Во время таких «столкновений» российское подразделение «уничтожает» ДРГ украинцев, их плавсредства и БПЛА. Об этом они гордо рапортуют в своих донесениях высшему командованию.

«Такое поведение оккупантов объясняется тем, что в случае ведения ими такой „героической“ обороны своих позиций резко уменьшаются шансы использования их подразделения на линии боевого столкновения, где их ждет настоящий огневой контакт с подразделениями ВСУ и „героическая“ смерть», — говорится в сообщении.

Читайте также:
Военная база оккупантов на аэродроме Мелитополя полностью разрушена — мэр Федоров
https://www.youtube.com/embed/l2MJDhjUsFs

Кроме того, за такие фейковые бои оккупанты получают не только дополнительный боекомплект, но и денежное вознаграждение за участие в боевых действиях.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Запорожская область Энергодар Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Дайан Фрэнсис
Редактор канадского National Post
Красные линии пройдены. Мир готов положить конец войне Путина?

Саммиты G7 и НАТО знаменовали собой переломный момент в истории, поскольку мир объединяется против Владимира Путина

4 июля, 10:15
Мнения
Гетман Павел Скоропадский (справа) с руководителем своей охраны Николаем Сахно-Устимовичем возле штаб-квартиры главнокомандующего германскими войсками Германа Эйхгорна, Киев, 1918 год. (Фото:Укрінформ)
«Великороссы в Украине невыносимы» /
Гетман Скоропадский — о российских либералах, которые в 1918-м бежали от большевистского террора в Киев
4 июля, 08:32
Политика
Роберт Таибби: «Иногда пауза необходима для перезагрузки отношений» (Фото:lightwavemedia/Depositphotos)
Иногда это необходимо. Четыре причины разъехаться
Роберт Таибби
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X