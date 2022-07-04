В Запорожской области оккупанты устраивают фейковые бои, чтобы их не отправили на передовую 4 июля, 11:30 В Запорожской области оккупанты придумали оригинальный способ, как стать «героями» войны (Фото:Генштаб)

Российские оккупационные войска, которые разместились вблизи населенного пункта Энергодар Запорожской области, придумали оригинальный способ, как стать «героями» так называемой «спецоперации» и не погибнуть в Украине.

По информации украинской разведки, подразделения оккупантов каждый вечер имитируют боевые столкновения с подразделениями Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба Запорожской ОВА в Telegram.

Видео дня

Во время таких «столкновений» российское подразделение «уничтожает» ДРГ украинцев, их плавсредства и БПЛА. Об этом они гордо рапортуют в своих донесениях высшему командованию.

«Такое поведение оккупантов объясняется тем, что в случае ведения ими такой „героической“ обороны своих позиций резко уменьшаются шансы использования их подразделения на линии боевого столкновения, где их ждет настоящий огневой контакт с подразделениями ВСУ и „героическая“ смерть», — говорится в сообщении.

Кроме того, за такие фейковые бои оккупанты получают не только дополнительный боекомплект, но и денежное вознаграждение за участие в боевых действиях.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.