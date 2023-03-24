Оккупанты установили свою администрацию в заповеднике Аскания-Нова 24 марта, 23:59 Заповедник Аскания-Нова (Фото:Аскания-Нова / Facebook)

В биосферном заповеднике Аскания-Нова оккупанты фактически установили свою администрацию. Сейчас украинская команда продолжает ухаживать за животными.

Об этом сообщается на странице заповедника и общественного движения UAnimals.

В заповеднике рассказали, что 20 марта 2023 года в учреждение прибыли первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, российский ставленник на Херсонщине Владимир Сальдо и неизвестный мужчина, назначенный оккупационным Министерством природных ресурсов и экологии Херсонской области директором заповедника.

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Из открытых источников работникам заповедника стало известно, что это, вероятно, Мещеряков Д.В., зарегистрировавший в России Государственное автономное учреждение Биосферный заповедник Аскания-Нова. Название оккупационного учреждения не содержит имени Фридриха Фальца-Фейна, основателя Аскании-Новы, в отличие от названия настоящего украинского заповедника.

Теперь персонал продолжает выполнять свои обязанности и осуществляет необходимый уход за животными, отмечают на странице заповедника.

Однако работники добавляют, что в дальнейшем не смогут обеспечивать уход за животными и поддержку работы заповедника за счет благотворительных поступлений.

После начала полномасштабного вторжения территория заповедника Аскания-Нова оказалась под оккупацией.

Однако до этого времени украинская команда Аскании продолжала выполнять свои обязанности, отказываясь от сотрудничества с оккупантами.