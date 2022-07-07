В Луганской области продолжаются бои. Войскам РФ удалось установить полный контроль над Лисичанском — Генштаб 7 июля, 17:15 Разрушенное здание в Лисичанске (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов заявил, что войскам РФ удалось установить полный контроль над Лисичанском.

"На Северском направлении, имея преимущество в силах и средствах, особенно в артиллерии, противнику удалось установить полный контроль над населенным пунктом Лисичанск", - сказал он.

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По его словам, враг продолжает вести наступательные штурмовые действия с целью выйти на административный контроль Луганской области и установить полный контроль над областью.

«На сегодняшний день ожесточенные бои продолжаются в районе населенных пунктов Белогоровка и Спирно», — сказал Громов.

3 июля Генштаб ВСУ сообщил, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины вынуждены были отойти с занимаемых позиций и рубежей. Там объяснили, что в условиях кратного преимущества российских оккупантов в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и количестве личного состава дальнейшая оборона города привела бы к фатальным последствиям.

Российские оккупанты до сих пор не контролируют 100% Луганской области.



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