Обстреливают Никополь. Оккупанты устанавливают ракетные комплексы на Запорожской АЭС 16 июля, 01:26 Запорожская АЭС (Фото:ru.wikipedia.org)

Российские оккупанты устанавливают ракетные комплексы на территории Запорожской АЭС. Из них обстреливают район Никополя.

Об этом сообщил президент ГП НАЭК Энергоатом Петр Котин в эфире телемарафона, передает Интерфакс-Украина.



"Что касается Запорожской АЭС: ситуация там очень напряженная, и с каждым днем она становится все более напряженной. Туда завозится техника оккупантов, в том числе ракетные комплексы, из которых уже есть обстрелы другой стороны Днепра, территории Никополя», — рассказал он.

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По словам главы Энергоатома, на площадке станции по-прежнему находятся до 500 российских солдат, контролирующих ее периметр, также на ЗАЭС присутствует тяжелая техника, оружие и взрывчатка оккупантов.

Как сообщалось вечером 15 июля, российские военные ударили по Никопольскому району Днепропетровской области фосфорными снарядами. В результате обстрела произошел пожар.

МАГАТЭ не посещало Запорожскую АЭС с момента ее захвата российскими оккупантами после начала полномасштабного вторжения РФ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сказал, что готов организовать и возглавить международную миссию под руководством агентства на ЗАЭС.

Ранее Гросси выразил обеспокоенность условиями, в которых работает персонал ЗАЭС, и влияние этих условий на безопасность станции.

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